هدى المفتي تصنع فيلما تسجيليا مزيفاً لكشف سر اختفاء النساء في "الصندوق"



كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الصندوق الذي ينافس في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام، عن محاولات نور “هدى المفتي” لكشف سر اختفاء عالية “تارا عماد” عازفة الكمان بفرقة أوبرا القاهرة، إذ قررت نور وصديقيها يوسف “علي قاسم” وياسين “أحمد داش” إدعاء قيامهم بعمل فيلما تسجيليا للمساعدة في كشف سر اختفاء عالية “تارا عماد” وذلك للوصول إلى أعضاء فرقة أوبرا القاهرة التي كانت تعمل بها عالية وقيامهم بعمل العديد من اللقاءات مع أعضاء الفرقة ومن ضمنهم خالد "محمد حاتم" زوج عالية.

خلال قيام الثلاثي نور ويوسف وياسين بالتسجيل مع أعضاء فرقة أوبرا القاهرة عرفوا كثير من المعلومات عن عالية قبيل اختفاءها، خاصة المعلومات التي أبلغهم بها خالد زوج عالية، والتي كان أبرزها إصابة عالية بمرض خطير أثر سلبا على صحتها النفسية والجسدية. مازال الثلاثي نور ويوسف وياسين مستمرون في محاولتهم للكشف عن سر اختفاء عالية ومن قبلها الصحفية أروى مراد (ريهام عبدالغفور)، فهم الآن أمامهم صندوقين يسعون لحل لغزيهما لإنقاذ روح إنسان، وهذا ما سوف تكشف عنه الحلقات القادمة من المسلسل.

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC.