روشتة برلمانية من«صناعة الشيوخ» لوقف نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال

طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة سرعة تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة مشكلات جميع شركات قطاع الاعمال العام بصفة عامة وشركات الغزل والنسيج بصفة خاصة موجهاً التحية التقدير للرئيس السيسى على تخصيص مبلغ 32 مليار جنيه لتحديث وتطوير صناعات وشركات العزل والنسيج.

كما طالب " المنزلاوى " فى تصريحات صحفية له اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية بوضع سياسات جديدة لوقف نزيف الخسائر داخل شركات قطاع الاعمال العام مع وضع خطط تحديث وتطوير الشركات الخاسرة ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء استمرار نزيف الشركات الخاسرة لمواجهتها وتحويلها الى شركات رابحة مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك اولوية قصوى لدى الحكومة بملف الشركات الخاسرة لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن هناك 121 شركة منها 73 شركة تحقق أرباحاً بقيمة 14,8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الامكانيات الكبيرة والمقومات الطبيعية والبشرية الموجودة داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة تطوير وتحديث المعدات داخل مختلف شركات قطاع الاعمال العام والاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير اداء مجالس ادارات الشركات مؤكداً على ضرورة وضع برنامج زمنى بتوقيتات محددة للقضاء على ازمات ومشكلات الشركات الخاسرة وضخ الموارد المالية لإنقاذها من مشاكلها المالية والادارية