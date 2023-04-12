برلماني: تطوير الموانئ يحول مصر لمركز لوجستي إقليمي وعالمي

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التى تشهد حراكا غير عادى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتى لأهميتها القصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، والتي من خلالها يمكن أن تتحول مصر إلى قوة اقتصادية عملاقة ، ولهذا تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على ملف تطوير الموانئ طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن موقع مصر الجغرافى المتميز وأهمية الموانئ عالميا فى جلب العملة الصعبة جعل هذا الملف أولوية قصوى خلال الفترة الأخيرة، لتكون الموانئ المصرية قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة من قبل الموانئ المحيطة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير الموانئ يسهم فى تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية وهذا بدوره يعزز دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز، حيث تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية.

وأكد النائب نادر الخبيري، أنه إيمانا من قبل الدولة المصرية بأهمية الموانئ فى دعم الاقتصاد القومى نجد حركة غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة بعد المنافسة القوية التى يشهدها العالم فى هذا الإطار، ومن ثم أصبح لزاما أن يكون هناك تطوير وتجديد لضخ دماء جديدة فى هذا الإطار.