آثار عين شمس تعلن عن مؤتمرها الدولي الثالث "تأصيل التراث البحري المصري"

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بالتعاون مع الصالون البحري المصري بعنوان "تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" فى الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023، وذلك تحت رعاية محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، و محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، ورئيس المؤتمر، وإشراف أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر .

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء ودراسة وتحليل كل ما يخص تصميم وبناء السفن في مصر القديمة وتطورها وما يرتبط بها من قياس حيوية السفينة واتزانها .

ويتضمن المؤتمر عدداً من الفعاليات من بينها ورش عمل عن بناء وصناعة السفن، وكذلك عرض الملصقات المشاركة.

وسيتم خلال المؤتمر تناول عدداً من المحاور هى: الورش والمواد والأدوات المستخدمة في بناء السفن في مصر، تصميم وبناء السفن في مصر، أزمة وتجهيزات السفينة في مصر والحمولات وتستيف البضائع في مصر.