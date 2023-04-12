مجلس النواب يوافق على إحالة 29 تقريرا للاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1. العضو نشوى رائف، بشأن إنشاء جناح بمدرسة البدارى الثانوية المشتركة- بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

2. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة محمد موافى الابتدائية بالكمال- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية.

3. العضو عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء مجمع تعليمى على مصرف السقاية ببندر ناصر- مركز ناصر- محافظة بنى سويف.

4. العضو ميرال الهريدى، بشأن تدريس مادة مصريات في جميع مراحل التعليم قبل الجامعى.

5. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء قسم للبنات بكلية علوم القرآن بجامعة الأزهر في محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة.

6. العضو أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء كوبرى علوى بديلًا للمزلقان الواقع داخل مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

7. العضو عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة مزود بسلم كهربائى بمدخل البدرشين البحرى أمام مزلقان السكة الحديد بالبدرشين بجوار مسجد أبو بكر الصديق – محافظة الجيزة.

8. العضو سيد عثمان سيد، بشأن إنشاء إشارة ضوئية بشارع عمر المختار بمنطقة الأميرية أمام مستشفي الزيتون على بعد 500 متر من نزلة كوبرى الأميرية- محافظة القاهرة.

9. العضو منال هلال أيوب، بشأن إنشاء متحف قومى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

10. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة إصدار الأحوزة العمرانية فى جميع المحافظات.

11. العضو علاء سليمان، بشأن توصيل المياه ومنظومة الصرف الصحى بعزبة خلف التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

12. العضو علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة الحلفاء بقرية موشا مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

13. العضو عصام ياسين، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة عزبة النجار التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

14. العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء وحدات سكنية بنجعى باويل وأبو زعفة – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

15. العضو يحيى محمد كدوانى، بشأن إنشاء محطة مرشحات لمياه الشرب لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. العضو لطفى شحاتة، بشأن تحديد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

17. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

18. العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية بنجع باويل – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

19. العضو عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

20. العضو علاء سليمان، بشأن إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.

21. العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتى – محافظة الغربية.

22. العضو منى عمر، بشأن تطوير وحدة صحة وادى القمر والمبنى الملحق بالوحدة – إدارة العجمى الصحية – محافظة الإسكندرية.

23. العضو إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقارى والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

24. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بجانب مدرسة عرب الصبحة- مركز دار السلام لخدمة أهالى جنوب محافظة سوهاج وشمال قنا.

25. العضو أحمد أبو زيد، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسى- قرية الحامول- مركز منوف- محافظة المنوفية.

26. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك دولة- حى الطيارة- مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

27. العضو حنان حسنى يشار، بشأن وضع نظام لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات.

28. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن تغطية مسافة (500م) من مصرف مرجا مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

29. العضوين رشا فايز كليب، أسامة أنور المصرى، بشأن إقامة مجمع مواقف حضارى للسيارات الأجرة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.