العراق يطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم الدعم لتحقيق استقرار سعر الصرف

طالب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأربعاء، صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم الدعم للعراق لتحقيق استقرار سعر الصرف وفق الممارسات الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بدأت في واشنطن بحضور محافظ العراق في الصندوق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما.

وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج غير تمويلي يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة.

وبحسب البيان طالب العلّاق الصندوق بتقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008.