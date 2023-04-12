ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم الدعم لتحقيق استقرار سعر الصرف

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأربعاء، صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم الدعم للعراق لتحقيق استقرار سعر الصرف وفق الممارسات الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بدأت في واشنطن بحضور محافظ العراق في الصندوق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما.

وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج غير تمويلي يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة.

وبحسب البيان طالب العلّاق الصندوق بتقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008.

العراق استقرار سعر الصرف البنك الدولي