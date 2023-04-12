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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ مناخ: أوروبا لم تتوقع وصول الجفاف بهذه السرعة بسبب التغيرات المناخية.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
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قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الدول الأوروبية لم تكن تتوقع وصول الجفاف إليها بهذه السرعة لأن منطقة أوروبا تتعرض للأمطار على مدار العام ويتم استخدامها في كل مناحي الحياة من مياه صالحة للشرب وسياحة وزراعة واقتصاد وغيرها من المجالات.

وأضاف علي قطب خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن نسبة الجفاف في أوروبا والصين وشرق آسيا ودول بأمريكا زادت بداية من الصيف الماضي وخلال الشتاء قلت نسب سقوط الأمطار بالإضافة إلى تبخر المياه مما أدى لحدوث الجفاف، موضحا أن هذه الأمور مجتمعة تعني تغير خريطة الأمطار وهذه ضمن أهم صور التغيرات المناخية .

وتابع علي قطب، أستاذ المناخ، أن شبه الجزيرة العربية تعرضت لسقوط أمطار بشكل كبير جدا وأكثر من الأعوام الماضية، مضيفا أن تغير الخريطة المطرية على مستوى العالم ناتج عن تغير التيارات الهوائية في طبقات الغلاف الجوي والذي بدوره سيؤثر على جميع مجالات الحياة في معظم دول العالم .

 

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