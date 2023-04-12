الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في الأغوار الشمالية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا سيارات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الفرعية التي يستخدمها المواطنون بديلا عن الطريق الرئيسية في حال إغلاق الحاجز.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ خمسة أيام، حصارا على مناطق الأغوار. وتقيم حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.