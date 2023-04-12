الأرصاد: أجواء شتوية واستمرار سقوط الأمطار على أغلب انحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار مع استمرار الأجواء الشتوية، مشيرة إلى وجود أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تكون الأجواء باردة خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء، وتصل الصغري إلى 13 درجة مئوية، موضحة أن أمطار أمس مستمرة حتى الآن فى أغلب محافظات الجمهورية، لكنها متفاوتة الشدة تختلف من محافظة إلى أخرى.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، أيضا تتقدم إلى المناطق الداخلية ولكن بكميات أقل، وقد تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى حتى مساء اليوم، وخفيفة على محافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء.