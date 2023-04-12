انعقاد اللقاء التشاوري المصري اليمني برئاسة التلاوي والإرياني

عقد اللقاء التشاوري رفيع المستوى حول العلاقات المصرية اليمنية بعنوان "مصر واليمن: ثوابت تاريخية ورؤية مشتركة"، أمس الثلاثاء بمقر النادي الدبلوماسي المصري.

وترأس اللقاء كل من الوزيرة مرفت التلاوي والدبلوماسية اليمنية بشرى الإرياني والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق والوزير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الذي نظمه برنامج الدراسات اليمنية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية.

وأكدت الوزيرة ميرفت التلاوي على أهمية العلاقات المصرية اليمنية ومتانتها كما رحبت بالدبلوماسية اليمنية بشرى الارياني التي أكدت خلال كلمتها على امتنانها لتسليط الضوء على مسيرة من أقدم المسيرات في مجال العلاقات الدولية، وهي مسيرة العلاقات المصرية اليمنية بما شهدته من ثوابت تاريخية عميقة رسخت تقارب البلدين.

وخلال كلمته أكد الدكتور عصام شرف على أنه لا غنى عن التسوية السياسية للأزمة اليمنية، وإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، في سبيل إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن والوصول إلى حل سياسي نهائي مرض لجميع الأطراف، وذلك من خلال دعم مصري عربي، وهو ما يتطلب مزيدًا من المشاورات واللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة.

كما أكد الوزير محمد العرابي على أن الأطراف الفاعلة في المنطقة بدأت في الانخراط في علاقات إيجابية بعد فترة اضطراب كبيرة، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرًا إيجابيًا على تسوية الأزمة اليمنية في المستقبل القريب، وأشار إلى أن شعار التسوية اليمنية يجب أن يكون "وحدة الصف وإعلاء المصلحة اليمنية".

وشهدت الندوة مجموعة من المداخلات، ومنها مداخلة السفير محمد ادريس، الذي أكد على أن اليمن يمر بأزمة إنسانية واليوم يأتي دور العمل الدبلوماسي، الذي يرتكز على احترام سيادة الدول والحلول المستدامة، كما أشار الدكتور سامي الشريف إلى أن كل من مصر واليمن حضارتان ضاربتان بجذورهما في أعماق التاريخ، مؤكدا أن الإعلام لا يعير الأزمة اليمنية الاهتمام المطلوب. كما أكد اللواء محمد الغباري في مداخلته على أن توحيد الجيش اليمني الوطني هو المخرج الوحيد للأزمة، وأكد الكاتب الصحفي أسامة شرشر على ضرورة وجود الية مستمرة من خلال اللقاءات التشاورية المتعددة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة توافق القوى الإقليمية الرئيسة في المنطقة لتدشين مشروع لعودة الهوية اليمنية بعيدًا عن الاملاءات الخارجية والانتماءات القبلية.

ومن جانبها أعربت الدكتور درية شرف الدين على أن العلاقات العربية العربية يجب أن تتخذ منحى إيجابي يتناسب والأزمات التي تعيشها المنطقة، ووافقها الرأي الدكتور حسام المندوه، والذي أكد من جانبه على أن مصر بحاجة إلى القيام بحوارات دائمة مع الجالية اليمنية في مصر للحفاظ على حالة الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت الدكتورة منى مكرم عبيد في مداخلتها على أن اليمن لديها مفاتيح الجزيرة العربية فهي محور أساسي في رؤية عربية موحدة، مؤكدة على ضرورة تدشين حوارات دائمة بين المفكرين العرب واستشراف المستقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد على ضرورة وجود توافق إقليمي يدعم الحوار اليمني اليمني، برعاية مصرية لأن الجالية اليمنية في مصر تتضمن نسبة كبيرة من النخبة اليمنية.

وفي مداخلته أكد السيد محمد الولص رئيس مركز البحر الأحمر على أن العلاقات المصرية اليمنية علاقات مترسخة، مشيرًا إلى أن مصر دعمت اليمن للقضاء على النظام الإمامي اللي احتكر التعليم والوظائف، وأن مصر هي الدرع الذي تحتمي به اليمن دائمًا.

وتأتي هذه المائدة المستديرة استكمالا لجهود مركز الحوار من خلال البرنامج اليمني بالتعاون مع المؤسسات البحثية والإعلامية المهمة في تعزيز العلاقات المصرية اليمنية ودعم القضية اليمنية وقد كان آخر هذه الجهود ندوة بعنوان "المجلس القيادة الرئاسي اليمني قيادة فاعلة وجهود راسخة في مارس الماضي 2023.

وشارك في حضور الفاعلية نخبة من الدبلوماسيين المصريين والشخصيات البارزة في مختلفة المجالات من مصر واليمن وجاء على رأسهم كل من: السفير محمد إدريس عضو المجموعة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ووزير الإعلام الأسبق، والأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة منى مكرم عبيد، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب سابقًا، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض.