استقرار أسعار اللحوم بالأسواق المصرية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، بعد أن نجحت الحكومة في توفير اللحوم بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك داخل المنافذ الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.

يبدأ سعر الكيلو من لحم الكندوز من 250 جنيهًا وحتى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم الضأن بين 240 و280 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحم الجملي من 210 و250 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 250 و300 جنيه للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحم البتلو بين 240 و280 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحم الكندوز من 250 جنيهًا وحتى 320 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويبلغ سعر اللحم المفروم البرازيلي نحو 115 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي بين 160 و190 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏اليوم 135 جنيهًا للمجمد.

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ “أهلا رمضان” اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 160 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 260 جنيهًا.

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.