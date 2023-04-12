مع اقتراب عيد الفطر.. 7 نصائح هامة لمرضى السكر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والذي يعد احتفالا كبيرا بعد شهر رمضان وصيام دام لمدة 30 يوما، فيقبل الناس على تناول الطعام والشراب بشكل كبير خلال هذه الأيام مما يأثر على الصحة العامة ويسبب نزلات معوية وعيرها من المشكلات.

ويعتبر مرضى السكر الأكثر تأثرا بهذا الأمر، فإغراء أطباق الحلوى المتنوعة، إلى جانب تنوع المائدة واحتوائها على اللحوم والوجبات الدسمة، يقاومه شعور بالمخاطر الناتجة عن الاستسلام لهذا الإغراء.

ونقدم لكم في هذا التقرير عدد من النصائح لمرضى السكري يجب اتباعها خلال أيام العيد

1- تعد الأسماك خياراً مناسباً لوجبة الغذاء خاصة بعد شهر رمضان، الذي تحفل مائدته بما لذ وطاب من اللحوم، ويفضل تناول الأسماك المشوية، حيث تعد آمنة ولا تحتوي على دهون ضارة، ولكن يجب الابتعاد عن تناول الأسماك المملحة والأطعمة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم

2- يعتبر الكعك من الأطباق الهامة خلال العيد، لكن على مريض السكري ألا يتجاوز ما يتناوله كعكتين على الأكثر لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر والنشويات. ويفضل العكك السادة في هذه الحالة من دون إضافة السكر.

3- تجنب تناول كميات كبيرة من النشويات، الموجودة في الأرز والخبز، حيث يمكن الاكتفاء بـ5 ملاعق من الأرز وقطعة من الخبز على مائدة الغداء.

4- الالتزام بجرعات الدواء، التي يحددها الطبيب، وعدم زيادة الجرعة من قبل المريض لمواجهة الإفراط في الطعام، وقياس نسبة السكر في الدم مرتين خلال اليوم، يقي من حدوث غيبوبة السكري.

5- الابتعاد عن تناول العصائر، ويمكن تناول الفاكهة بدلاً منها كوسيلة آمنة لعدم زيادة معدلات السكر في الدم.

6- تناول كمية كافية من المياه على مدار اليوم، ويفضل تناول كوب من الماء قبل كل وجبة لزيادة الإحساس بالشبع وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام.

7- تقسيم وجبات الطعام إلى نحو 4 أو 5 وجبات صغيرة لتجنب حالات عسر الهضم والتلبك المعوي.