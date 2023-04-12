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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق هائل في مسجد بميت غمر بالدقهلية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مسجد بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية دقادوس التابعة للمركز  بنشوب حريق هائل في مسجد بدر بالقرية.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب من المسجد بالداخل وخروج ألسنة اللهب من الشبابيك الخاصة بالمسجد.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله المبانى المجاورة كما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعمل المعاينة لمعرفة السبب وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية الحماية المدنية دقادوس محافظة الدقهلية مركز ميت غمر