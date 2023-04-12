جون كيري: واشنطن حريصة على دعم جهود مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن برنامج "نوفي" يعد نموذجا عمليا وفاعلا للعالم فيما يتعلق بالمنصات القطرية للعمل المناخي والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المُنعقدة بواشنطن - مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ؛ لبحث النتائج التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، نهاية نوفمبر الماضي، والخطوات المنفذة حتى الآن من أجل تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تنفذها وزارة التعاون الدولي.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي - بحسب بيان اليوم الأربعاء - الشكر للمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، على الدعم المتواصل لبرنامج "نوفي" والإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع جهود التنمية المستدامة والشاملة، وتحفيز العمل المناخي إقليميا ودوليا في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ (COP27)، وصدور الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، الذي يدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نوفي".

وأشارت إلى المضي قدما في الإجراءات والخطوات الفنية المتعلقة بإعداد المشروعات، وتعزيز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.