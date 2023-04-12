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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يدين قرار روسيا إعلان المنتدى المشترك مع أوروبا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة قرار السلطات الروسية إعلان أن أنشطة منتدى المجتمع المدني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا "غير مرغوب فيها".

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يُزيد من حدة الحملة ضد المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام في روسيا، والتي تتفاقم وسط استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وذكر البيان: "أن منتدى المجتمع المدني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يجمع منذ 2011 المنظمات غير الحكومية الروسية والأوروبية ذات القيم المدنية المشتركة وكان يعد بمثابة جسر مهم يربط الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني الروسي بنظرائه الأوروبيين".

وحث الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى السلطات الروسية على إلغاء التشريعات الحالية بشأن ما يسمى بـ "المنظمات غير المرغوب فيها" و"العملاء الأجانب"، والتي تقيد بشدة حرية تكوين الجمعيات والرأي، من أجل مواءمة التشريعات الروسية مع التزامات روسيا الدولية، بحسب البيان.

الاتحاد الأوروبي روسيا