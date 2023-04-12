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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع ولي العهد السعودي الملف الإيراني

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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أعلن البيت الأبيض، أن جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله الملف الإيراني وسبل إنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن سوليفان وولي العهد السعودي بحثا التوجهات لوقف التصعيد في المنطقة، وأكدا أهمية الحفاظ على قوة الردع ضد التهديدات الإيرانية وغيرها".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال المكالمة، علي التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، بأي ظرف من الظروف.

وتأتي هذه المكالمة، بعد توسط بكين في اتفاق إعادة العلاقات بين الرياض وطهران.

واجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية في الصين الأسبوع الماضي بعدما اتفقت الدولتان على إنهاء القطيعة الدبلوماسية.

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