«ثقافة البحر الأحمر» يختتم فعاليات ليالي رمضان بالغردقة.. صور

اختتم فرع ثقافة البحر الأحمر، أمس الإثنين، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الغردقة، التي نظمها الفرع ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وشهدت تقديم العديد من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية.

بدأ الحفل الختامي الذي أقيم بنادي الرياضات البحرية بالسلام الجمهوري، أعقبه مجموعة من الاستعراضات لفرقة أطفال قصر ثقاقة الغردقة تدريب وتصميم رقصات الفنان رضا ياسين، وقدمت استعراضات "الهندي، البمبوطي، النوبي، واستعراض اللي يقدر علي قلبي" وسط إقبال جماهيري كبير، أعقبه أغنية "حلاو لو" غنتها رائدة من رائدات ذوي الهمم الطفلة جنا كامل، إلى جانب فقرة ماسكات وسكيتش بسنت ودياسطي للأطفال تدريب شاذلي حلبي "شيكو"، وأعقبها رقصة التنورة للفنانة دانا محمد.

وفي الليلة السابقة للختام أقيمت فقرات غناء وعزف على العود تألق فيها الفنان رضا قنديل وقدم مجموعة متنوعة من أغاني الزمن الجميل "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، "بتونس بيك" لوردة، و"الحلوة" و"أول مرة تحب يا قلبي" لعبد الحليم حافظ، وكان معه علي الايقاع الفنان فتحي الدكماوي وتلاه عرض عرائس ماريونيت راقصة.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة البحر الأحمر بإدارة سوسن عبد الرحيم، وتمت بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

وضمن برنامج رمضان بالفرع، شهد يوم أمس عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة، حيث نظم بيت ثقافة القصير ورشة حكي بعنوان "اليتيم" قدمتها داليا محمد، موضحة أنه من الواجب في هذا اليوم المشاركة مع كل مؤسسات الدولة للتخفيف عنهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "رمضان شهر الرحمة" حاضرها الشيخ سالم خلف الله -إمام وخطيب بأوقاف سفاجا- وقدمت المكتبة فقرة عزف على آلة العود للفنان محمد عمر النجار مدرب فريق كورال أطفال سفاجا، ونظم بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية ضمن أنشطة نادى أدب سفاجا شارك فيها شعراء سفاجا منهم الشاعر محمد سعيد ألقى عدة قصائد منها "حنين، هنا النساء" والشاعر عيد السويفي ألقى قصيدتي "عصفور كناريا، بوابة الحكايات".

ومن الجنوب أعد بيت ثقافة رأس حدربة أمسية شعرية مع عبيد الله محمد خليل معلم أول مدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة ألقى فيها مربعات من فن الواو"، وليلة أخرى من الجنوب بقصر ثقافة حلايب تضمنت محاضرة بعنوان "الصوم المقبول"، ألقاها محمود عاطف مصطفى، وجاء النصف الثاني من الليلة بإنشاد ديني مع المبتهل كرم محمود.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "فضل كفالة اليتيم" ألقاها رمضان حسين محمد مدير مدرسة جمال عبدالناصر بالقصير، والذى تحدث فيها عن المراد بكافل اليتيم، وبث بيت ثقافة الحمراوين بمدرسة القصير الإعدادية للبنات محاضرة بعنوان "غزوة بدر الكبرى" ألقاها الشيخ إبراهيم أحمد، أما قصر ثقافة رأس غارب فنظم ورشة فنية لتدوير المخلفات باستخدام الكارتون والفوم لعمل فانوس رمضان مع المدربة زينب محمد حسن مسئول الفنون التشكيلية بالقصر.

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