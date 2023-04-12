الزمالك يستقر على عودة أول اللاعبين المعارين في الصيف

استقر نادي الزمالك على عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار الى صفوف الاتحاد السكندري فى انتقالات الصيف المقبلة، فى ظل حاجة النادي إلى جهود اللاعب.

ومن المنتظر، أن يعرض الزمالك على المدرب الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرار عودة اللاعب فى الصيف لتدعيم خط الدفاع.

وبدأ نادي الزمالك يتحرك فعليا فى ملف الصفقات الصيفية من الآن من أجل تكوين فريق قوى يعيد الفريق الى منصة الانتصارات فى ظل تراجع مستوي الفارس الأبيض هذا الموسم.

وينتظر نادي الزمالك وصول أوسوريو اليوم الأربعاء ليتولى مهمة تدريب الفريق رسميا خلفا للبرتغالى فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .