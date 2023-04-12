رئيس الوزراء الأوكراني: اتفاق مع كندا على تحديث اتفاقية التجارة الحرة

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، إن زيارته لكندا والاجتماعات التي عقدت هناك كانت فعالة ومثمرة، حيث تم الاتفاق على تحديث اتفاقية التجارة الحرة إذ يتيح الاتفاق فرصا جديدة للأعمال ولإنشاء مرافق إنتاج في أوكرانيا.

وكتب رئيس الحكومة الأوكرانية- في بيان، عبر (تليجرام)- "عقدت اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزراء الخارجية والدفاع الكنديين، وممثلي مجتمع الأعمال وصناديق المعاشات التقاعدية في كندا، ونواصل العمل، إننا نجتذب أكبر قدر ممكن من الدعم لنا، لتحقيق النصر والإعمار والتنمية بعد الحرب في أوكرانيا".

وقال: "أعلنت كندا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة: 21 ألف بندقية هجومية، و38 رشاشا، وأكثر من 2.4 مليون طلقة ذخيرة".

وأضاف أن "كندا فرضت مجموعة أخرى من القيود على الكيانات القانونية والأفراد الروس، وعلى وجه الخصوص، شركة فولجا-دنيبر التي تم حظر طائرتها /An-124/ في كندا".

وزار شميهال كندا، هذا الأسبوع، في زيارة عمل، حيث التقى برئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.