بكين: بدون وضع مستقر في مضيق تايوان لا يمكن تشكيل بيئة عمل واستثمار مستقرة

قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنج ليان، إن بدون وضع مستقر في مضيق تايوان وتنمية سلمية للعلاقات عبر المضيق، من المستحيل أن تنعم تايوان ببيئة عمل واستثمار مستقرة وسليمة، ما سيكون له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية للجزيرة وعلى المصالح المباشرة لسكانها.

وأوضحت المتحدثة- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء- أن "الإجراءات الاستفزازية لسلطة الحزب الديمقراطي التقدمي سعيا وراء ما يسمى بـ (الاستقلال) بالتواطؤ مع قوى خارجية، أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".