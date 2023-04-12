واشنطن تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي؛ حيث يجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بهدف مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وشدد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان، في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، على متانة تحالفهما.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت للفلبين ضد أي "ترهيب" بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

من جهته، قال أوستن إن الولايات المتحدة ستجري "مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من هذا العام وستشمل دولًا أخرى".

وتأتي المناورات المشتركة بينما أجرت الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان من السبت إلى الاثنين، لمحاكاة ضربات محددة الأهداف وحصار شامل للجزيرة احتجاجًا على زيارة للرئيسة التايوانية تساي إينج وين للولايات المتحدة.

ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي حوالي ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى باليكاتان (التي تعني جنبًا إلى جنب باللغة الفلينية).

وتشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريبا.