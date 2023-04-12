طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والعظمى 26

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى 26، والصغرى 16 درجة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة مساء على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر اعتبارا من اليوم تمتد إلى مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 20 %، ونشاط رياح 44 كيلومترا / ساعة.

درجات الحرارة

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24، وفى طابا الصغرى 12 والعظمى 21، وفى كاترين الصغرى 7 والعظمى 19، وفي طور سيناء الصغرى 15 والعظمى 25، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

كان مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، قد تابع أول أمس الإثنين، السيول التي ضربت وادي ميعر، والتي سارت في مخرها الطبيعي دون وقوع اية أضرار مادية أو بشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لحالات التقلبات الجوية التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية اليوم؛ ولمواجهة أي سيل محتمل والعمل على نظافة وتذليل أي معوقات في مجرى السيل.

وشدد محافظ جنوب سيناء، ضرورة تطهير المخرات السيول، وطالب من رؤساء المدن مسئول عن تطهير المخرات السيول والسدود بكل مدنية ومتابعة رفع كفاء المعدات الثقيلة.

وكانت محافظة جنوب سيناء، قد شهدت الإثنين الماضي، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ونشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف مجالس المدن الفرعية، رفع حالة التأهب القصوى، بسبب العواصف الترابية التي غطت جميع الطرق، وأهبات مرتادي الطريق الدولي الجديد توخي الحذر والتأني أثناء قيادة السيارة والالتزام بالسرعة المقررة وعدم الإنشغال بغير الطريق حفاظا على سلامة المواطنين؛ حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة بدرجة كبيرة مع وجود تراكمات للمرال على جانبي الطريق مما يجعل الرؤية غير واضحة .