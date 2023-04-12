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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مارسيل كولر يحتفل بفوز الأهلي بالكأس: فخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم

مارسيل كولر وجهازه
مارسيل كولر وجهازه المعاون
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احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر على طريقته الخاصة.

وقاد “كولر” الأهلي للفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين الماضي ليحقق اللقب الثاني له مع المارد الأحمر.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” صورا من التتويج بلقب كأس مصر وعلق عليها: ‎قبل 100 عام وبالتحديد في 10 أبريل 1923 حصل الأهلي على أول ألقابه وبالأمس في 10 أبريل 2023  حصدنا كأس مصر للمرة 38 في تاريخ النادي الكبير.. 100 عام مرت بين الحدثين مليئة بالانتصارات والألقاب والإنجازات.. فخور بانتمائي إلى هذا الكيان العظيم.

مارسيل كولر النادي الاهلي لقب كأس مصر