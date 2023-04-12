مارسيل كولر يحتفل بفوز الأهلي بالكأس: فخور بانتمائي لهذا الكيان العظيم

احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر على طريقته الخاصة.

وقاد “كولر” الأهلي للفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين الماضي ليحقق اللقب الثاني له مع المارد الأحمر.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” صورا من التتويج بلقب كأس مصر وعلق عليها: ‎قبل 100 عام وبالتحديد في 10 أبريل 1923 حصل الأهلي على أول ألقابه وبالأمس في 10 أبريل 2023 حصدنا كأس مصر للمرة 38 في تاريخ النادي الكبير.. 100 عام مرت بين الحدثين مليئة بالانتصارات والألقاب والإنجازات.. فخور بانتمائي إلى هذا الكيان العظيم.