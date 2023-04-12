رئاسة شئون الحرمين تسخر خدماتها لخدمة المعتمرين

بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك 19 مليونا و608 آلاف و573 مصلِيا ومعتمرا وتعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل إمكاناتها كافة في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن رئاسة شؤون المسجد سخرت خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث استهلاك 30 مليونا و257 ألفا و874 لترا من ماء زمزم، واستخدام 655 ألفا و990 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105 آلاف و810 لترات من معقمات الأيدي، و103 آلاف و625 لترا من التعقيم بالروبوتات، و100 ألف و535 لترا من التعقيم بالبايوكير، و653 ألفا و360 لترا في تعقيم الأسطح، كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901 ألف و951 مستفيدا، فيما جرى استهلاك 2 مليون و600 ألف لتر من المطهرات.