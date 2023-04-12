ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعهدت واشنطن، اليوم الأربعاء، بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري الدولتين أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشارك حوالي 18 ألف جندي، أي ضعف عدد العسكريين في تدريبات العام الماضي، في هذه المناورات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى "باليكاتان" ("جنبا إلى جنب" باللغة الفلبينية).

وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة عليه بأكمله تقريبا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك نادر في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة تحالفهما. 

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خصوصا علي: "دعم أمريكا الثابت للفلبين ضد أي ترهيب أو إكراه بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي إن تدريبات جديدة ستجرى في بحر الصين الجنوبي "في وقت لاحق من هذا العام" وستشمل دولا أخرى.

واشنطن الفلبين بحر الصين الجنوبي الصين