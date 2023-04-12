الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

تعهدت واشنطن، اليوم الأربعاء، بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري الدولتين أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشارك حوالي 18 ألف جندي، أي ضعف عدد العسكريين في تدريبات العام الماضي، في هذه المناورات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى "باليكاتان" ("جنبا إلى جنب" باللغة الفلبينية).

وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة عليه بأكمله تقريبا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك نادر في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة تحالفهما.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خصوصا علي: "دعم أمريكا الثابت للفلبين ضد أي ترهيب أو إكراه بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي إن تدريبات جديدة ستجرى في بحر الصين الجنوبي "في وقت لاحق من هذا العام" وستشمل دولا أخرى.