الولايات المتحدة ترحب بالتعاون الدفاعي المتنامي مع بولندا

رحبت الولايات المتحدة بالتعاون الدفاعي المتنامي مع بولندا، وثمنت دور وارسو القيادي في دعم أمن أوكرانيا ومساهماتها الكبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال اجتماع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي مجددا التزام واشنطن الصارم بالمادة 5 لحلف الناتو التي تعد أحد المبادئ التأسيسية للحلف القائمة على أساس الدفاع المتبادل عن الأعضاء.

وأدان المسئولان استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وناقشا عزمهما المشترك على مواصلة فرض تكاليف على روسيا لانتهاكها القواعد والأعراف الدولية.

وشدد الجانبان على أهمية الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية، التي تدعم التعاون الوثيق والمتنامي في المجالات الأخرى.

وأعربت هاريس عن تقديرها لقيادة بولندا في الحد من الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية وهنأت بولندا على اختيارها شريكا تقنيا للولايات المتحدة لتطوير برنامجها للطاقة النووية المدنية، مما سيعزز العلاقات الثنائية وأمن الطاقة الأوروبي ويساعد في معالجة أزمة المناخ وخلق آلاف الوظائف في البلدين.

كما ناقشا أهمية التوافق الوثيق عبر الأطلسي بشأن التحديات التي تطرحها الصين.