الأرصاد تحذر: أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 6 محافظات

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 10:18 ص

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الممطرة اليوم الأربعاء على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد عبر صفحتها على فيسبوك، أن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

وأردفت أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

ولفتت إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.