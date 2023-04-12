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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (صور)

الحادث
الحادث
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة  ميكروباص ونتج عن الحادث وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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