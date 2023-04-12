بالفيديو.. لقطات مرعبة من ثوران بركان شرق روسيا

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو، يظهر لقطات مرعبة من ثوران بركان في روسيا.

ويظهر الفيديو، آثار انفجار بركان شيفيلوش في أقصى شرق روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ونثر سحابة من الرماد على مساحة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا، مما يشكل خطرًا على الرحلات الجوية، وفقاً للسلطات المحلية.

وكان الجهاز المسئول عن مراقبة الانفجارات البركانية في هذه المنطقة النائية، قد أصدر رمز طيران أحمر يشير إلى أن سحابة الرماد انتشرت على مسافة مئات الكيلومترات شمال وجنوب غرب شيفيلوش.

وأوضح أن "ثوران البركان مستمر.. وقد ينفجر الرماد على ارتفاع 15 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر في أي وقت" مضيفاً أن "النشاط الجاري قد يؤثر على الرحلات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".