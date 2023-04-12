"الشؤون الإسلامية" السعودية تنفذ برامج هدية خادم الحرمين من التمور وإفطر الصائمين في قرغيزستان

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في قرغيزستان في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) الثلاثاء - أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور هو جزء من المشاريع الضخمة والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين بالعالم في شهر رمضان المبارك، ومن ضمنها قرغيزستان، والذي يستهدف قرابة عشرة آلاف صائم، وتوزيع 5 أطنان من التمور، مشيرًا إلى أن البرنامج يجسّد حرص قيادة المملكة على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

من جهتهم، أعرب المسلمون في قرغيزستان عن بالغ شكرهم للمملكة على تنفيذ هذا البرنامج وغيرها من البرامج الإنسانية واهتمامها بشؤون المسلمين ودعمها لهم في جميع دول العالم.

وفي السياق، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 أطنان من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا بألبانيا استفاد منها 240 فردا، في إطار مشروع توزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.