باحثين فنون تطبيقية يحصدون جوائز أفضل رسائل قابلة للتطبيق من مكتب تايكو جامعة حلوان

في إطار دعم جامعة حلوان ويمثلها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة حلوان (مكتب التايكو) ودعم كلية الفنون التطبيقية للتوسع في البحوث القابلة للتطبيق والتي تسهم في حل مشكلات الصناعة وتعميق المكون المحلي؛ فاز شباب الباحثين من كلية الفنون التطبيقية بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه قابلة للتطبيق.

حيث فاز بالمركز الأول أفضل رسالة دكتوراه قابلة للتطبيق مناصفة بين كل من م.د/ مها أمين شعبان - المدرس بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكليه الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت عنوان "إدارة تصميم التغليف بما يتوافق مع التطور التكنولوجى لإنتاج عبوات المنتجات الزراعية المصرية" تحت إشراف أ.د/ خالد طلعت يوسف - أ.د/ نها عبد الله عبد المحسن، وم.د/ اسراء محمود عبد القادر – دارسة دكتوراة بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية- جامعة بدر تحت عنوان" تأثير استخدام تقنية التصفير للألياف البلاستيكية الحرارية في تصنيع وتحسين الأداء النهائي لدعامات الأسنان" تحت اشراف أ.د/ أحمد سالمان - أ. د/ جيرومو روس - أستاذ ورئيس الهندسة المدنية بجامعة غرناطة - أ.د/ خالد منصور - أ.م.د/ سلمي فتحي - أستاذ مساعد بكلية طب الفم والاسنان - جامعة الزقازيق

وفاز بالمركز الاول أفضل رسالة ماجستير قابلة للتطبيق م.م/ أحمد ابراهيم عمارة – دارس الماجستير بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس المساعد بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر

تحت عنوان " تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الاحرام الوبرية" تحت اشراف د/ محمد عبد الجواد عبد الفتاح د/ ايمان أبوطالب

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