أسعار الذهب في الصاغة المصرية بداية اليوم الأربعاء 12أبريل 2023

قفزت أسعار الذهب في بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الاعيرة بأسواق ومحلات الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، مع تجاوز سعر المعدن الأصفر مستوي 2000 دولار للأوقية في بورصات الذهب العالمية.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ( الاكثر اقبالا وانتشارا في سوق الذهب المصرية ) 2200 جنيه للبيع و2220 جنيه للشراء



سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم بداية تعاملات اليوم الاربعاء 1،886 جنيه للبيع، و 1،903 جنيه للشراء.



وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1467جنيه للبيع و1،480 جنيه للشراء.



سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 حوالي 1257 جنيه للبيع، و 1269 جنيها للشراء.

و بلغ سعر أوقية الذهب اليوم ( وتزن حوالي 31 جراما من الذهب ) حوالي 2000 دولار.

و بلغ سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من المعدن النفيس) حوالي 17680 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

و في اسواق وبورصات الذهب العالمية ، ارتفع الذهب مرة أخرى فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي امس الثلاثاء، مع نزول ‏الدولار عن ذروة سجلها في الجلسة الماضية، في حين يترقب المتداولون بيانات ‏التضخم الأمريكية التي تصدر غدًا الأربعاء بحثا عن مؤشرات على مسار رفع ‏الفائدة في المستقبل.‏



و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‏‏0.8% إلى 2005.79 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب ‏‏0.8% أيضا مسجلة عند التسوية 2019.00 دولار.‏



وبالنسبة لاسعار للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.08 دولار للأوقية ‏بينما زاد البلاتين 0.6% إلى 997.20 دولار وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1454.17 ‏دولار.‏

