مبادرة شباب مصر الرقمية المسائية.. منحة مجانية لخريجي كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

في إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمعهد القومي للاتصالات تم الإتفاق على تقديم منحة مجانية لطلاب وخريجي الكلية للالتحاق ب " مبادرة شباب مصر الرقمية المسائية " منحة مجانيه 100% للطلاب وشباب الخريجين دفعات من ٢٠٠٩إلى ٢٠٢٢ لشهر مايو ٢٠٢٣.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ومن المقرر ان تكون الدراسة بمقر المعهد في "جامعة القاهرة"

يذكر ان المبادرة تقدم تلك المنحة لمعرفة كل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يساعد في تطوير المهارات العلميه.

الدراسة بنظام ( 3 ايام اسبوعيا او جمعة سبت)

كما ان المنح تشمل طلاب الجامعات والمعاهد العليا وللخريجين من جميع التخصصات بدءا من دفعات ٢٠٠٩إلى ٢٠٢٢ المنحة هدفها ربط الشباب باسواق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة.

منح شهر مايو

• Web Design

• Graphic Design

• Artificial intelligence

• Career Development

• CCNA

وتكون الدراسة بالحضور داخل مقر المعهد بمركز إبداع مصر الرقميه "Creativa " جامعة القاهرة

مميزات المنحة:

تطبيق عملي 100%

شهادة معتمدة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي.

للتسجيل، اضغط على الرابط التالي:

https://www.nti.sci.eg/creativa/selectmodule.php?cid=13

