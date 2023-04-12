تباين أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

تباينت أسعار العملات العربية والاجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 12 2023 ابريل، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تباينا شراء وبيعا امام الجنيه المصري، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.44 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية الموحدة اليوم حوالي 33.64 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (9-14) قرشا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.10 جنيه للشراء و38.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.22 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

و فيما يتعلق بسعر صرف العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع.

و بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم، 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.58 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.