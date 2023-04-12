استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023

استقر سعر الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

في البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء حوالي 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ( اكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر) مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

و استقر سعر الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع..

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني بداية تعاملات البيوم الاربعاء 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.