محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار بشارعي الهرم وفيصل

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 03:57 ص

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية مسائية لمتابعه مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات الهرم وفيصل والدائري.

تفقد محافظ الجيزة الاعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس الواقعه بين شارعي الهرم وفيصل موجها مدير مديرية الاسكان بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الاعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين

مشدداً علي متابعه الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال .

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطه تشغيل المواقف مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مع نقل المواقف العشوائية المحيطة بها داخله والتشغيل عقب الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمه .

لافتا علي ضرورة تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتحهيزها بالشكل الامثل.

كما شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية الجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول ٦٥٠ متر و الثانى حتى الطريق الدائرى بطول ١٣٠٠ متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول ٥٠٠ متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

حيث أشار محافظ الجيزة أن الاعمال تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة و إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات إنتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاه بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق إستثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالإسراع من تيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة .

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم و أشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وخالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق بالمحافظة.