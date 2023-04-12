بالصور.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الأوسطي

جانب من الحادث



شهد الطريق الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر، منذ قليل، حادث تصادم مروع أصيب خلاله 3 أشخاص بجروح خطيرة، إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بأخرى ربع نقل، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جري نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود تفاصيل عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه، وعلي الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بأخري ربع نقل، مما أسفر عن إصابة مستقليها بجروح خطيرة، وجري نقلهم إلى المستشفى للعلاج، فيما جنبت أدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.