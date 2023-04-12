بالصور والفيديو.. كواليس "غفرانك" أول فيلم غنائي عن مناسك العمرة

أطلق المخرج أحمد قدري أجدد أفلامه القصيرة "غفرانك" بشكل فيديو كليب غنائي يجسد مناسك العمرة.



ويقدم قدري رؤية فنية مختلفة لمناسك العمرة والأجواء الروحانية للحرم المكي في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة عبر تجسيدها في فيلم قصير لا يتجاوز الدقيقتين تلخص رحلته الخاصة في أداء العمرة على مدار خمسة أيام متتالية.



ويقدم قدري الفيلم القصير بشكل فيديو كليب غنائي ديني يمزج مشاهده الحية بجماليات إحدي قصائد النقشبندي من التراث المصري القديم معاد توزيعها موسيقيا وإحيائها على طريقة دويتو غنائي يجمع بين المطربة هانيا الحسيني والمطرب محمد درويش.



وكشف أحمد قدري كواليس العمل الذي تم تصويره الشهر الماضي وعلى مدار خمسة أيام متتالية، ولخص فيه رحلته الشخصية في أداء العمرة بين الحرمين في مكة والمدينة المنورة، موضحا أن الكليب سعد تجربة سينمائية غير مألوفة حيث تم تصويره بالكامل بكاميرا موبايل بشكل فيلم واقعي قصير لا يتخطى الدقيقتين.



ويعد كليب وفيلم "غفرانك" أجدد الأفلام الوثائقية للمخرج أحمد قدري بعد لفته أنظار العالم مؤخرا بإخراجه فيلم "محمد صلاح أيقونة عالمية"، أول فيلم وثائقي رسمي من إنتاج الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وجسد خلاله رحلة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وصعود نجمه، وتم تصويره في 6 مدن حول العالم، بداية من قرية نجريج والقاهرة مرورا بولاية نيويورك الأمريكية وصولا لمدينة ليفربول في بريطانيا.

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