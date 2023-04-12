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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن وفرنسا تبحثان سبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك

عضو مجلس القيادة
عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي
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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، العلاقات الثنائية وسُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن في ظل الحراك السياسي الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة وإحلال السلام في المنطقة.

وتطرق اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضيق الخناق عليها.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي، موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة اليمنية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا تعزيز أوجه التعاون المشترك