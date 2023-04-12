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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تؤكد استمرار سعيها لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت الولايات المتحدة مواصلة السعي إلى توافق في الآراء بشأن اعتماد أداة عدالة جنائية مركزة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع احترام حقوق الإنسان ودعم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء أنه من المقرر انعقاد جلسة التفاوض الخامسة للجنة المخصصة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية في الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا اليوم وحتى 21 أبريل.

وأضافت أن هذه الجلسة ستشمل مفاوضات حول الفصول المقترحة من مشروع الاتفاقية التي تغطي التعاون الدولي والمساعدة التقنية والتدابير الوقائية وآلية التنفيذ والأحكام النهائية والديباجة.

وبحسب البيان، ستتولى السفيرة المتقاعدة ديبورا مكارثي، المفاوضة الرئيسية للولايات المتحدة في اللجنة المخصصة، رئاسة الوفد الأمريكي الذي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل.

الجريمة الالكترونية الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية