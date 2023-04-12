القوات الأوكرانية تكشف عن تفاصيل غاراتها الجوية على المواقع الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، قيام القوات الجوية بشن 13 غارة جوية على مواقع روسية في أربع مناطق.

وأضافت هيئة الأركان العامة، أن القوات الجوية شنت 13 غارة جوية على مناطق ارتكاز أفراد الجيش والمعدات الروسية، بالإضافة إلى صد 50 هجوما للقوات الروسية في أربع مناطق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الأوكراني صد هجمات في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وعلى الرغم من الخسائر العديدة في المعدات والقوى البشرية، يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي هناك، على حد قولها.

وقالت إن القوات الروسية شنت على مدار اليوم ضربة صاروخية واحدة وعشر ضربات جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 18 مرة.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز أورلان-10، وضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أربع مناطق ارتكاز للجيش الروسي ومحطتين للحرب الإلكترونية.