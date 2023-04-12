مصرع سائق في مشاجرة لخلافات أسرية بالبحيرة

لقى سائق مصرعه متأثرًا بإصابته بجرح قطعي بالرقبة، جراء وقوع مشاجرة مع زوج طليقته أثناء ذهابه للحصول علي نجلته البالغة من العمر عامين وذلك بنطاق مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة المتهم " رضا.ع.ا"، ترزي بجروح قطعة بالرأس وتم نقله لمستشفي ايتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود، يفيد بوصول سائق في العقد الرابع من العمر الى المستشفى العام مصاب بجرح قطعي بالرقبة وتوقف عضلة القلب وحالته غير مستقرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع " صبري.ال"، 40 عامًا ويعمل سائق ومقيم بقرية النشو التابعة لدائرة المركز، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بينه وبين " رضا.ع.ا"، 45 عامًا، ويعمل ترزي، حيث إنه أثناء المجني عليه لمنزل المتهم للحصول علي نجلته " آية"، عامين من منزل والدتها حدثت مشادة بين نجل زوجته السابقة وتطورت لإستدعاء المتهم وأسفرت عن إصابته بجرح قطعي بالرقبة.

وباشرت النيابة العامة بمركز ايتاى البارود برئاسة المستشار محمد عون وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود التحقيقات.

