محافظ الوادي الجديد يدشن بدء حصاد القمح.. صور

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة 150 فدان، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، و عبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وتابع المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مُشيدًا بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ 22 إردب/ فدان، وأكّد على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

وكانت مديرية الزراعة بالوادي الجديد اعلنت عن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي، بإجمالي 436 ألف فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي أغلبها في منطقة شرق العوينات بالداخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186 ألف فدان، وجرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفي الحالي والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات والتوجيه بتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد فى زراعة محاصيل استراتيجية اهمها محصول القمح، مؤكداً على أن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال فى الخارجة وشرق العوينات تستوعب كميات كبيرة، وجارى إقامة صوامع أخرى بالداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة.

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (1)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (2)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (3)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (4)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (5)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (6)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (7)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (8)

محافظ الوادي الجديد يدشن حصاد القمح (9)