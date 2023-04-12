ريهام عبد الغفور: خوفت من مسلسل "أزمة منتصف العمر" والمجتمع فيه قصص أصعب

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها كانت تخشى قبول دورها فى مسلسل "أزمة منتصف العمر" لأن الدور شائك ومرفوض من المحتمع، وأنها بشكل شخصى ترفض هذا الوضع ولا تؤيد القصة .

وأضافت فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم أن المجتمع مليئ بالكثير من القصص أصعب بكثير من قصة المسلسل، إلى جانب أن العمل عاقب الأبطال داخل المسلسل .

يذكر أن ريهام عبد الغفور تشارك فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، والإخراج مى ممدوح .

تدور أحداث المسلسل حول أم تربطها قصة حب بزوج إبنتها وتتسبب فى كثير من المشكلات والأزمات فى تصاعد الأحداث بشكل درامى .