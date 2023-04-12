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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبد الغفور: خوفت من مسلسل "أزمة منتصف العمر" والمجتمع فيه قصص أصعب

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها كانت تخشى قبول دورها فى مسلسل "أزمة منتصف العمر" لأن الدور شائك ومرفوض من المحتمع، وأنها بشكل شخصى ترفض هذا الوضع ولا تؤيد القصة .

وأضافت فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم أن المجتمع مليئ بالكثير من القصص أصعب بكثير من قصة المسلسل، إلى جانب أن العمل عاقب الأبطال داخل المسلسل .

يذكر أن ريهام عبد الغفور تشارك فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، والإخراج مى ممدوح .

تدور أحداث المسلسل حول أم تربطها قصة حب بزوج إبنتها وتتسبب فى كثير من المشكلات والأزمات فى تصاعد الأحداث بشكل درامى .

ازمة منتصف العمر ريهام عبد الغفور