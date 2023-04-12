بورصة المغرب تغلق على تباين في التعاملات

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) ارتفاعًا بنسبة 0.04 %، عند 10.492,8 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.01 % ليستقر عند 838,89 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.1 % بمجموع 793,46 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.17 % بمجموع 9.568,06 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 47 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 547 مليار درهم مغربي.