مسلسل ستهم الحلقة 20.. روجينا ترفض الزواج وخلاف رماح مع شقيقته

شهد مسلسل ستهم الحلقة 20، للنجمة روجينا، تصاعدا في الأحداث وزيادة الإثارة والتشويق، فور عرض الحلقة عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين.

وخلال أحداث مسلسل ستهم الحلقة 20، تعمل ستهم (روجينا) تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيها مصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريد الكسب بكدها.

يتقدم عريس (عابد عناني) للزواج من ستهم، ويطلب منها أن تأخذ وقتها للتفكير وعدم الاستعجال، ويرحب شقيقها مصطفى بذلك لكن ستهم تكون مترددة في البداية.

يشعر رماح (جهاد سعد) بالندم بعد وفاة رضيع شقيقته نجاة (نانسي صلاح) بعدما كان يريد أن يأخذه منها ويقيده باسمه، فيذهب إليها ويعطيها مبلغ مالي تعويضا لها، لكنها ترفض، وتخبره أن هذا المال هو سبب فقدان ابنها، وأنها لا تسامحه على حقها في الميراث.

تقوم سعادات (سلوى خطاب) باخبار زوجها رماح أنها ستبحث له عن زوجة أخرى من أجل الانجاب ولكي يحصل على الولد، وبالفعل تذهب إلى ابنة عمها وتعطيها مبلغ من المال من أجل الزواج من رماح، وتوافق ابنة عمها.

وتختتم أحداث الحلقة 20 من مسلسل ستهم، برفض ستهم الزواج واخبار شقيقها مصطفى بذلك.

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك في البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل “ستهم” هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.