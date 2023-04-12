«المداح» الحلقة 21 | ظهور الجن العاشق لـ حمادة هلال.. وجريمة قتل بالخطأ على أعتاب المقبرة

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» أول لقاء يجمع بين «صابر المداح – حمادة هلال» و«هايم – محمد رياض»؛ أحد أفراد عشيرة الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي»، ويؤكد له هايم أنه يعرفه منذ أيام «أبوالخير – كمال أبورية» وهو أحد أفراد الجنية «مليكة – سهر الصايغ» والذي ظهر في الجزء الثاني من المسلسل، ويوهمه بأنه يريد الخير له ولأهل بلده.

«صابر المداح» لم ينخدع في هايم وواجهه بحقيقته وأنه يريد منه الشر، وأنه السبب في تغيير حياة شقيقته «هبة – هلا السعيد» للأسوأ والتي قتلت والدتها.

يذهب «عماد – تامر شلتوت» إلى «تاج – يسرا اللوزي» ليكشف لها تفاصيل مقابلته بصابر المداح، ولكنه يفاجئ منها أنه تعلقت كثيرا بالمداح، وهو الأمر الذي يثير غيرة عماد ويجعله يخطط في أذيته، بينما يعود «الأمير – عبدالعزيز مخيون» إلى منزله مرة أخرى بعدما حصن نفسه من الجن، ويعترف لـ«عصام – عصام السقا» أن هايم هو السبب فيما حدث له، ويذهب الأمير لصابر المداح ويخبره بأن الشر يتواجد في منزله، وأنه يجب التخلص سريعا من جنين «أمينة – سلمى أبوضيف» بعدما حملت من «الجن العاشق».

وتشهد الحلقة نشوب خلاف جديد بين صابر المداح وزوجته «رحاب – هبة مجدي» بسبب انشغاله وتفكيره دائما بالجن الذي شكك في نسب أبوته لطفله «عز»، وهو الأمر الذي يدفع رحاب لاتخاذ قرار الهروب من المنزل مرة أخرى، خوفا على حياة ابنها من زوجها صابر المداح وتفكيره الدائم في قتله والتخلص منه.

وعندما يتجه صابر المداح إلى خلوته تظهر له فى الرؤية «تاج – يسرا اللوزي»، وتمسك بيده بعدها تتحول تاج إلى الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي»، وتهدده بأنها لن تتركه في حاله، بعدها يظهر له والده الراحل «الشيخ سلام – أحمد بدير»، وينصحه قائلا: «خلي بالك من طريقك مليان حفر ومطبات.. شوف بقلبك مش بعينك»، بعدها يختفي والده وينتقل صابر إلى المغارة المسحورة ويظهر له «الجن العاشق».

وتنتهي أحداث الحلقة بوصول «حسن – خالد سرحان» إلى المنزل المهجور الذي تتواجد فيه المقبرة الفرعونية، ويتفاجئ بأن «عبد الرازق - صبحي خليل» و«عمار» و«أيمن» قاموا باستدراج «توفيق العبيط» إلى المنزل المهجور، لقتله وتقديم دمه كقربان لحراس المقبرة التي عثروا عليها، ويقوم بتسريح «توفيق العبيط» خارج المنزل، ويدخل في مشاجرة معهم ويقوموا بمهاجمته ويفكرون في قتله وأثناء المشاجرة ويقوم «أيمن – مساعد هايم» بقتل «عمار» بالخطأ بدلا من حسن المداح.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

