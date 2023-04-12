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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تهشم سيارات سقط عليها سقف جراج نتيجة سوء الأحوال الجوية في بورسعيد

تهشم السيارات
تهشم السيارات
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تهشمت عدد من السيارات بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اثر سقوط سقف "جراج" في الشارع عليها بمنطقة مساكن المعاشات، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة

فوجئ سكان منطقة مساكن المعاشات بمدينة بورفؤاد بسقوط سقف حديدي لجراج في الشارع أمام مسجد التوحيد عليها، مما تسبب في تهشم عدد من السيارات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشهد محافظة بورسعيد، حالة من الطقس السيء متمثلة في سقوط غزير للأمطار، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة، وكذلك برق ورعد في سماء المدينة.

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بورسعيد سيارات سوء الأحوال الجوية تهشم سيارات محافظة بورسعيد