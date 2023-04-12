محافظ الشرقية يتابع أعمال شفط وكسح مياه الأمطار عقب موجه الطقس السيء

عقب موجة الطقس، السيء التي ضربت محافظة الشرقية منذ قليل توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى مركز أبو كبير ومن داخل غرفة العمليات الفرعية تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال شفط وكسح مياه الأمطار.

كما اطمأن المحافظ من هشام عبد المقصود رئيس غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية على وصول ايه بلاغات إلى الغرفة وكلفه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع الغرف الفرعية و الابلاغ الفوري في حالة وقوع اية حوادث لا قدر الله.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المركز بالدفع بأكبر عدد من سيارات الكسح والشفط والتوجه إلى أماكن تمركز المياه ، وذلك لتسهيل عبور السيارات والمواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى التعزيز بعدد إضافي من سيارات الكسح في المراكز التي تحتاج إلى ذلك للسيطرة على كميات مياه الأمطار التي اعتلت الشوارع والطرق فضلاً عن التسليك الفوري لجميع بالوعات صرف الأمطار لإستيعاب اكبر قدر من كميات المياه.

رافق المحافظ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وعباده محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير.