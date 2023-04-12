رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع في البحيرة.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدن وقري محافظة البحيرة، اعمال رفع أثار مياه الأمطار بوجة من الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الماضية غزيرة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس علي محافظات الوجه البحري والدلتا.

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظـ برفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة للمراكز والمدن وشركة المياة والحماية المدنية على مدار الساعة والتنسيق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض شمال البلاد اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل حتى الأربعاء 12 أبريل 2023 لانخفاض فى الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من2:50 -3 متر.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة إستعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.